Marché de La Pallice 14 boulevard Maréchal Lyautey, 1 janvier 2023, La Rochelle.

Rendez-vous les dimanches matin au marché du quartier de La Pallice. Ce grand marché de La Rochelle réunit vendeurs d’alimentation et camelots..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

14 boulevard Maréchal Lyautey

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Meet on Sunday mornings at the market in the La Pallice district. This big market of La Rochelle gathers food sellers and hawkers.

Se reúnen los domingos por la mañana en el mercado del barrio de La Pallice. Este gran mercado de La Rochelle reúne a vendedores de comida y vendedores ambulantes.

Treffen Sie sich am Sonntagmorgen auf dem Markt im Stadtteil La Pallice. Dieser große Markt von La Rochelle versammelt Lebensmittelverkäufer und Hausierer.

Mise à jour le 2022-03-17 par La Rochelle Tourisme