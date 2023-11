Rencontre-dédicaces à la Librairie Le Pic Vert 14 Boulevard Loubet Fuveau, 2 décembre 2023, Fuveau.

Fuveau,Bouches-du-Rhône

Pas moins de sept auteurs seront en dédicaces à La Librairie Jeunesse Le Pic Vert!.

2023-12-02 fin : 2023-12-23 . .

14 Boulevard Loubet Librairie Le Pic Vert

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



No less than seven authors will be signing their books at La Librairie Jeunesse Le Pic Vert!

Nada menos que siete autores firmarán libros en la Librairie Jeunesse Le Pic Vert

Nicht weniger als sieben Autoren werden in La Librairie Jeunesse Le Pic Vert signieren!

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme de Fuveau