3 Jours Cyclistes 2023 14 Boulevard Clemenceau Grenoble, 26 octobre 2023, Grenoble.

Grenoble,Isère

Après 9 ans d’absence les 3 Jours Cyclistes sont de retour à Grenoble au Palais des Sports du 26 au 28 Octobre 2023 !

3 soirées de fête au rythme des courses cyclistes !.

2023-10-26 19:00:00 fin : 2023-10-28 00:00:00. EUR.

14 Boulevard Clemenceau Palais des Sports

Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



After a 9-year absence, the 3 Jours Cyclistes are back in Grenoble at the Palais des Sports from October 26 to 28, 2023!

3 evenings of celebration to the rhythm of cycling races!

Tras 9 años de ausencia, los 3 Jours Cyclistes vuelven a Grenoble, al Palais des Sports, del 26 al 28 de octubre de 2023

¡3 veladas de fiesta al ritmo de las carreras ciclistas!

Nach 9 Jahren Abwesenheit kehren die 3 Jours Cyclistes vom 26. bis 28. Oktober 2023 nach Grenoble in den Palais des Sports zurück!

3 Abende lang wird im Rhythmus der Radrennen gefeiert!

Mise à jour le 2023-07-18 par Office de Tourisme Grenoble Alpes