SUPERCROSS MOTO / SX TOUR / Championnat de France 2023 14 Boulevard Clemenceau Grenoble, 13 octobre 2023, Grenoble.

Grenoble,Isère

Courses SX1 – SX2 et Freestylers – 100% INDOOR.

Avec la collaboration du CLUB MOTOCROSS – OISANS 38.

2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-14 23:30:00. EUR.

14 Boulevard Clemenceau Palais des Sports

Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



SX1 – SX2 and Freestylers races – 100% INDOOR.

With the collaboration of CLUB MOTOCROSS – OISANS 38

Carreras SX1 – SX2 y Freestylers – 100% INDOOR.

Con la colaboración del CLUB MOTOCROSS – OISANS 38

Rennen SX1 – SX2 und Freestylers – 100% INDOOR.

In Zusammenarbeit mit dem CLUB MOTOCROSS – OISANS 38

Mise à jour le 2023-07-18 par Office de Tourisme Grenoble Alpes