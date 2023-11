Forum Sourds et connectés #3 14 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 13 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le forum Sourds et Connectés revient pour sa 3ème édition ! Cette journée sera dédiée au partage et à la diffusion d’informations sur les solutions techniques et numériques pour améliorer la vie quotidienne, l’insertion professionnelle et sociale !.

2023-12-13 09:00:00 fin : 2023-12-13 17:00:00. .

14 Boulevard Carnot Centre de Congrès d’Aix-en-Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Deaf and Connected forum is back for its 3rd edition! This day will be dedicated to sharing and disseminating information on technical and digital solutions to improve daily life, and professional and social integration!

¡Vuelve el foro Sordos y Conectados en su 3ª edición! Esta jornada estará dedicada a compartir y difundir información sobre soluciones técnicas y digitales para mejorar la vida cotidiana y la integración profesional y social

Das Forum « Deaf and Connected » findet zum dritten Mal statt! Dieser Tag wird dem Austausch und der Verbreitung von Informationen über technische und digitale Lösungen zur Verbesserung des Alltagslebens, der beruflichen und sozialen Integration gewidmet sein!

