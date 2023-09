Le renouveau du nucléaire en France : les enjeux 14 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 24 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Colloque organisé par le Groupe Régional Provence de la Sfen. Dans un contexte de renouveau du nucléaire, un panorama des enjeux sera présenté par les experts des différents domaines..

2023-11-24 08:00:00 fin : 2023-11-24 18:00:00. EUR.

14 Boulevard Carnot Centre de Congrès d’Aix-en-Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Conference organized by Sfen’s Provence Regional Group. Against a backdrop of renewed interest in nuclear power, experts from various fields will present an overview of the issues at stake.

Conferencia organizada por el Grupo Regional Provenza de Sfen. En un contexto de renovado interés por el sector nuclear, expertos de diversos campos presentarán un panorama de las cuestiones en juego.

Kolloquium, das von der Regionalgruppe Provence der Sfen organisiert wird. Vor dem Hintergrund der Wiederbelebung der Kernenergie wird ein Panorama der Herausforderungen von Experten aus verschiedenen Bereichen präsentiert.

