Concert solidaire 14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac, 1 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Le comité de Jumelage Bergerac Kenitra organise, avec le Comité Bergerac-Fraternité, un concert solidaire au profit des sinistrés du séisme au Maroc.

Seront présents la Chorale de Sainte-Foy des Vignes (Chef de Chœur Léon Moogin) et l’Orchestre de Anouar Al Anouar (musique traditionnelle Marocaine).

2023-12-01

14 bis Rue du Professeur Pozzi Le Rocksane

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Bergerac Kenitra Twinning Committee and the Bergerac-Fraternité Committee are organizing a concert in aid of the earthquake victims in Morocco.

The concert will feature the Sainte-Foy des Vignes Choir (directed by Léon Moogin) and the Anouar Al Anouar Orchestra (traditional Moroccan music)

El Comité de hermanamiento Bergerac Kenitra, junto con el Comité Bergerac-Fraternité, organiza un concierto en ayuda de las víctimas del terremoto de Marruecos.

El concierto contará con la participación del Coro Sainte-Foy des Vignes (dirigido por Léon Moogin) y la Orquesta Anouar Al Anouar (música tradicional marroquí)

Das Partnerschaftskomitee Bergerac Kenitra organisiert zusammen mit dem Komitee Bergerac-Fraternité ein Solidaritätskonzert zugunsten der Erdbebenopfer in Marokko.

Der Chor von Sainte-Foy des Vignes (Chorleiter Léon Moogin) und das Orchester von Anouar Al Anouar (traditionelle marokkanische Musik) werden anwesend sein

