Kawaii Festival : soirée de clôture 14, bis rue du professeur Pozzi Bergerac, 4 novembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Soirée de clôture au Rocksane avec le défilé cosplay ET un concert de Rap manga avec Zorro l’frérot et Afro Roshi.

Entrée libre et gratuite..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 21:00:00. .

14, bis rue du professeur Pozzi Rocksane

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Closing evening at Rocksane with a cosplay parade AND a Rap manga concert with Zorro l’frérot and Afro Roshi.

Free admission.

Noche de clausura en el Rocksane con un desfile de cosplay Y un concierto de Rap manga con Zorro l’frérot y Afro Roshi.

Entrada gratuita.

Abschlussabend in der Rocksane mit der Cosplay-Parade UND einem Manga-Rap-Konzert mit Zorro l’frérot und Afro Roshi.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-10-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides