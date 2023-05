Le Rocksane fête ses 20 ans 14 bis rue du Professeur Pozzi, 24 juin 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

20 ans, ça se fête ! Salle de concert par excellence, studio de répétition, Rock School : 20 ans que le Rocksane fait raisonner les musiques actuelles au coeur de Bergerac ! Pour l’occasion Overlook propose deux jours de programmation, balayant un pan d’histoire du lieu, entre émergences d’ici et d’ailleurs et légendes de la scène alterno française !.

14 bis rue du Professeur Pozzi Le Rocksane

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



20 years, that’s a celebration! Concert hall par excellence, rehearsal studio, Rock School: 20 years that the Rocksane makes current music sound in the heart of Bergerac! For the occasion Overlook offers two days of programming, sweeping a part of the history of the place, between emergences from here and elsewhere and legends of the French alternative scene!

20 años, ¡es algo que celebrar! Sala de conciertos por excelencia, local de ensayo, Escuela de Rock: ¡20 años que la Rocksane lleva haciendo sonar la música actual en el corazón de Bergerac! Para la ocasión, Overlook propone dos días de programación que recorren la historia del lugar, ¡entre artistas emergentes de aquí y de otros lugares y leyendas de la escena alternativa francesa!

20 Jahre, das ist ein Grund zum Feiern! Konzertsaal par excellence, Probestudio, Rock School: Seit 20 Jahren bringt das Rocksane die aktuelle Musik im Herzen von Bergerac zum Klingen! Zu diesem Anlass bietet Overlook ein zweitägiges Programm, das einen Querschnitt durch die Geschichte des Ortes bietet, zwischen Aufstrebenden aus dem In- und Ausland und Legenden der französischen Alternative-Szene!

