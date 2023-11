Atelier d’art floral : fabrication d’une couronne de Noël 14 bis rue de Gaslonde Lessay, 9 décembre 2023, Lessay.

Lessay,Manche

La médiathèque de Lessay vous propose un nouvel atelier autour de l’art floral le samedi 9 décembre à 14h. Jocelyne, ancienne fleuriste, vous proposera de fabriquer votre couronne de Noël à l’occasion des fêtes qui approchent. Sur inscription, 5€. Nombre de places limité.

Informations et inscriptions au 02 33 07 70 32 ou par email à mediatheque@lessay.fr.

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 16:00:00. .

14 bis rue de Gaslonde

Lessay 50430 Manche Normandie



The Lessay mediatheque is offering a new floral art workshop on Saturday December 9 at 2pm. Jocelyne, a former florist, will teach you how to make your own Christmas wreath for the upcoming festive season. Registration required, 5? Places limited.

Information and registration on 02 33 07 70 32 or by email at mediatheque@lessay.fr

La mediateca de Lessay ofrece un nuevo taller de arte floral el sábado 9 de diciembre a las 14.00 horas. Jocelyne, antigua florista, le enseñará a confeccionar su propia corona navideña para estas fiestas. Inscripción previa, 5? Plazas limitadas.

Información y reservas en el 02 33 07 70 32 o por correo electrónico a mediatheque@lessay.fr

Die Mediathek von Lessay bietet Ihnen am Samstag, den 9. Dezember um 14 Uhr einen neuen Workshop rund um die Blumenkunst an. Jocelyne, eine ehemalige Floristin, wird Ihnen vorschlagen, Ihren Weihnachtskranz für die bevorstehenden Feiertage herzustellen. Nach Anmeldung, 5 ? Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Informationen und Anmeldungen unter 02 33 07 70 32 oder per E-Mail an mediatheque@lessay.fr

Mise à jour le 2023-11-22 par Côte Ouest Centre Manche