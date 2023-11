Heure du conte : Noël 14 bis rue de Gaslonde Lessay, 9 décembre 2023, Lessay.

Lessay,Manche

La médiathèque convie les plus petits à un nouveau rendez-vous mensuel « Heure du conte ».

Nouveau rendez-vous, le samedi 9 décembre de 10h30 à 11h avec des lectures autour du thème de l’hiver qui arrive. Gratuit..

2023-12-09 10:30:00 fin : 2023-12-09 11:00:00. .

14 bis rue de Gaslonde

Lessay 50430 Manche Normandie



The mediatheque invites the little ones to a new monthly « Heure du conte » event.

New appointment, Saturday December 9 from 10.30am to 11am, with readings on the theme of the coming winter. Free admission.

La biblioteca multimedia invita a los más pequeños a una nueva « hora del cuento » mensual.

La nueva cita tendrá lugar el sábado 9 de diciembre, de 10.30 a 11.00 horas, con lecturas sobre el tema de la llegada del invierno. Entrada gratuita.

Die Mediathek lädt die Kleinsten zu einem neuen monatlichen Termin « Märchenstunde » ein.

Neuer Termin ist Samstag, der 9. Dezember von 10:30 bis 11:00 Uhr mit Lesungen rund um das Thema « Der Winter kommt ». Kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-22 par Côte Ouest Centre Manche