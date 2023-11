Exposition « Lessay et ses alentours » 14 bis rue de Gaslonde Lessay, 1 décembre 2023, Lessay.

Lessay,Manche

La médiathèque vous propose de découvrir « Lessay et ses alentours » à travers les œuvres de Françoise Etienne, artiste de Saint-Germain-sur-Ay, du 1er au 23 décembre prochain.

Le vernissage de l’exposition se tiendra le vendredi 1er décembre à 18h, en présence de l’artiste.

Exposition visible selon les horaires d’ouverture de la médiathèque..

Vendredi 2023-12-01 fin : 2023-12-23 . .

14 bis rue de Gaslonde

Lessay 50430 Manche Normandie



The media library invites you to discover « Lessay and its surroundings » through the works of Françoise Etienne, an artist from Saint-Germain-sur-Ay, from December 1 to 23.

The exhibition opening will take place on Friday December 1 at 6pm, in the presence of the artist.

The exhibition can be viewed during the media library’s opening hours.

La mediateca le invita a descubrir « Lessay y sus alrededores » a través de las obras de Françoise Etienne, artista de Saint-Germain-sur-Ay, del 1 al 23 de diciembre.

La inauguración de la exposición tendrá lugar el viernes 1 de diciembre a las 18.00 horas, en presencia de la artista.

La exposición podrá visitarse durante el horario de apertura de la biblioteca.

Die Mediathek lädt Sie ein, « Lessay und seine Umgebung » anhand der Werke von Françoise Etienne, einer Künstlerin aus Saint-Germain-sur-Ay, vom 1. bis zum 23. Dezember dieses Jahres zu entdecken.

Die Vernissage der Ausstellung findet am Freitag, den 1. Dezember um 18 Uhr in Anwesenheit der Künstlerin statt.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Mediathek zu sehen.

