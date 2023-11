Animation magique en famille avec Abracadapied Magie 14 bis rue de Gaslonde Lessay, 25 novembre 2023, Lessay.

Lessay,Manche

Animation magique à partir de 7 ans, sur réservation au 02 33 07 70 32..

2023-11-25 14:30:00 fin : 2023-11-25 15:30:00. .

14 bis rue de Gaslonde

Lessay 50430 Manche Normandie



Magical entertainment for children aged 7 and over, by reservation on 02 33 07 70 32.

Actividades mágicas para niños a partir de 7 años, previa reserva en el 02 33 07 70 32.

Magische Animation ab 7 Jahren, mit Reservierung unter 02 33 07 70 32.

