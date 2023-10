Animation magique en famille avec Abracadapied Magie 14 bis rue de Gaslonde Lessay, 4 novembre 2023, Lessay.

Lessay,Manche

Dans le cadre de « Les bibliothèques dans tous les sens », la médiathèque de Lessay vous propose une animation magique en famille avec Abracadapied Magie.

Gratuit. Dès 7 ans, et adultes, sur inscription.

2023-11-04 10:30:00 fin : 2023-11-04 11:30:00. .

14 bis rue de Gaslonde

Lessay 50430 Manche Normandie



As part of « Les bibliothèques dans tous les sens » (libraries in all directions), Lessay’s multimedia library offers a magical family activity with Abracadapied Magic.

Free admission. Ages 7 and up, and adults, with registration

En el marco del programa « Les bibliothèques dans tous les sens », la biblioteca multimedia de Lessay propone una actividad mágica en familia con Abracadapied Magie.

Entrada gratuita. A partir de 7 años, y adultos, previa inscripción

Im Rahmen von « Les bibliothèques dans tous les sens » bietet Ihnen die Mediathek von Lessay eine magische Familienveranstaltung mit Abracadapied Magie.

Die Teilnahme ist kostenlos. Ab 7 Jahren und Erwachsene, Anmeldung erforderlich

