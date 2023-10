Troc de plantes 14 bis rue de Gaslonde Lessay, 4 novembre 2023, Lessay.

Lessay,Manche

La médiathèque de Lessay vous propose un troc de plantes le samedi 04 novembre prochain de 10h30 à 12h, en présence de Vincent Mazière et de Rémy Medici.

Venez échanger vos plantes avec d’autres jardiniers et les plantes du jardin partagé..

2023-11-04 10:30:00 fin : 2023-11-04 12:00:00. .

14 bis rue de Gaslonde

Lessay 50430 Manche Normandie



The Lessay media library is organizing a plant swap on Saturday November 04 from 10.30am to 12pm, in the presence of Vincent Mazière and Rémy Medici.

Come and swap plants with other gardeners and with plants from the shared garden.

La mediateca de Lessay organiza un intercambio de plantas el sábado 4 de noviembre, de 10.30 a 12.00 h, con Vincent Mazière y Rémy Medici.

Venga a intercambiar plantas con otros jardineros y con plantas del jardín compartido.

Die Mediathek von Lessay bietet Ihnen am Samstag, den 04. November von 10:30 bis 12:00 Uhr einen Pflanzentauschhandel in Anwesenheit von Vincent Mazière und Rémy Medici an.

Kommen Sie und tauschen Sie Ihre Pflanzen mit anderen Gärtnern und den Pflanzen des Gemeinschaftsgartens.

Mise à jour le 2023-10-28 par Côte Ouest Centre Manche