Atelier de céramique ouvert dans mon jardin 1 et 2 avril 14 bis rue d’Andrésy 78700 conflans-sainte-Honorine

Je suis Nathalie Texier, céramiste sous le nom de Cocotte Céramotte à Conflans Ste Honorine

J’ai installé mon atelier dans mon jardin, entre les carrés potagers et mes poules soie, avec pour musique leurs petits gloussements.

Inspiration végétale, avec la sauge si duveteuse et odorante, le houblon et la vigne qui poussent dans mon jardin.

Je travaille la terre avec différentes techniques, le tour pour faire des bols, saladiers et tasses, la plaque pour les plats et les assiettes, la barbotine pour des petites séries, avec toujours la création de modèles uniques car chaque pièce est faite à la main.

Travailler l’imperfection pour la mettre en valeur !

L’atelier sera ouvert de 11h à 19h les 1er et 2 Avril pour les Journées Européennes des Métiers d’Art.

https://www.instagram.com/cocotteceramotte/

Je fais partie du Collectif Créatif Conflanais, une dizaine d’ateliers du collectif avec 15 artisans devraient être ouvert à cette période. Nous publierons une carte pour vous indiquer le parcours possible. Accès : Gare RER Conflans Fin d’Oise et Gare de Conflans Ste Honorine

https://www.instagram.com/collectifcreatifconflanais/?hl=fr

https://www.facebook.com/collectifcreatifconflanais/

