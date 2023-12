Découverte voltige 14 Bis Route de Coat Bruc Plourivo, 3 janvier 2024, Plourivo.

Plourivo Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 14:00:00

fin : 2024-01-04 16:30:00

Pour les enfants de 5 à 12 ans : un moyen original pour améliorer son aisance corporel avec les poneys. Cavaliers débutants ou avec de d’expérience, ce stage donnera aux enfants confiance et un meilleur contrôle de ces actions à cheval. Exercices et jeux d’équilibre sur le cheval et sur les tonneaux de l’espace voltige.

14 Bis Route de Coat Bruc Les chevaux du Coat

Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2023-12-01 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol