Porte ouverte Centre equestre d’Assat 14 bis Chemin Peyrous Assat, 3 septembre 2023, Assat.

Assat,Pyrénées-Atlantiques

Le Centre équestre vous ouvre leur porte pour une journée découvertes dans le monde l’équitation. Diverses animations vous sont proposé telle qu’une initiation au poney via un baptême, et divers jeu ludique encadrer par des enseignants et des bénévoles..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 12:00:00. EUR.

14 bis Chemin Peyrous CENTRE EQUESTRE ASSAT

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Equestrian Center opens its doors to you for a day of discovery in the world of horse riding. Various activities are on offer, including an introduction to pony riding, and a range of fun games supervised by teachers and volunteers.

El Centro Ecuestre te abre sus puertas para que pases un día descubriendo el mundo de la equitación. Se ofrecen diversas actividades, entre ellas una iniciación a la equitación en poni y varios juegos lúdicos supervisados por profesores y voluntarios.

Das Reitzentrum öffnet seine Türen für einen Tag voller Entdeckungen in der Welt des Reitens. Es werden Ihnen verschiedene Aktivitäten angeboten, wie z. B. eine Einführung in das Ponyreiten durch eine Taufe und verschiedene Spiele, die von Lehrern und Freiwilligen betreut werden.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay