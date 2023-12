L’écume des mots 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains, 1 juin 2024 07:00, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Un week-end consacré au monde de la littérature et au plaisir de lire avec des rencontres d’auteurs qui font l’actualité éditoriale nationale et locale, organisé dans le cadre champêtre du jardin Louis David.

Accès libre..

2024-06-01 fin : 2024-06-02 . .

14 Avenue Pasteur Parc Louis David

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A weekend dedicated to the world of literature and the pleasure of reading with meetings of authors who are in the news nationally and locally, organized in the rural setting of the Louis David garden.

Free access.

Un fin de semana dedicado al mundo de la literatura y al placer de la lectura, con encuentros con autores de actualidad nacional y local, organizado en el marco rural del jardín Louis David.

Acceso gratuito.

Ein Wochenende, das der Welt der Literatur und der Freude am Lesen gewidmet ist, mit Begegnungen mit Autoren, die in der nationalen und lokalen Verlagswelt aktuell sind, organisiert im ländlichen Rahmen des Louis-David-Gartens.

Freier Zugang.

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Andernos-les-Bains