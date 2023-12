L’univers du Père Noël 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains, 23 décembre 2023 10:30, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Découvrez l’exposition de trains et réseaux ferroviaires miniatures proposée par des passionnés du Club modélisme ferroviaire d’Andernos.

De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h – Fermée les 25 décembre et 1er janvier.

Pour tous publics.

Entrée libre..

2023-12-23 fin : 2024-01-07 . .

14 Avenue Pasteur Maison Louis David

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover the exhibition of miniature trains and railway networks presented by enthusiasts from the Club modélisme ferroviaire d’Andernos.

From 10.30am to 12.30pm and from 2pm to 6pm – Closed on December 25th and January 1st.

Open to all.

Free admission.

Descubra la exposición de trenes en miniatura y redes ferroviarias organizada por los aficionados del Club modélisme ferroviaire d’Andernos.

De 10.30 a 12.30 h. y de 14.00 a 18.00 h. – Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Abierto a todos.

Entrada gratuita.

Entdecken Sie die Ausstellung von Zügen und Modelleisenbahnanlagen, die von den Enthusiasten des Modellbahnclubs von Andernos angeboten wird.

Von 10:30 bis 12:30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr – Geschlossen am 25. Dezember und 1. Januar.

Für alle Altersgruppen.

Freier Eintritt.

