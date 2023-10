Exposition des oeuvres de l’artiste Ladislas Combeuil 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains, 21 novembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Exposition des œuvres de Ladislas Combeuil

Le plasticien en fin de Résidence d’artiste dévoile son travail de création, et partage son processus artistique avec le public.

Apéritif de vernissage mardi 21 novembre à 18h30.

De 10h à 12h et de 14h à 17h, Maison Louis David, avenue Pasteur.

Accès gratuit..

2023-11-21 fin : 2023-11-26 . EUR.

14 Avenue Pasteur Maison Louis David

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of works by Ladislas Combeuil

The artist in residence unveils his creative work, and shares his artistic process with the public.

Opening aperitif Tuesday November 21 at 6:30pm.

From 10am to 12pm and from 2pm to 5pm, Maison Louis David, avenue Pasteur.

Free admission.

Exposición de obras de Ladislas Combeuil

Ladislas Combeuil, que se encuentra al final de su residencia artística, desvela su obra creativa y comparte su proceso artístico con el público.

Recepción inaugural el martes 21 de noviembre a las 18.30 h.

De 10h a 12h y de 14h a 17h, Maison Louis David, avenue Pasteur.

Entrada gratuita.

Ausstellung der Werke von Ladislas Combeuil

Der bildende Künstler am Ende seiner Künstlerresidenz enthüllt seine kreative Arbeit und teilt seinen künstlerischen Prozess mit dem Publikum.

Aperitif zur Eröffnung am Dienstag, den 21. November um 18.30 Uhr.

Von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, Maison Louis David, avenue Pasteur.

Freier Zugang.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Andernos-les-Bains