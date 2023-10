Rencontre avec l’artiste Ladislas Combeuil 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains, 4 novembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Rencontre avec l’artiste Ladislas Combeuil.

L’artiste plasticien en Résidence d’artiste à la Maison Louis David partage son processus de

création avec le public.

De 14h à 17h, Maison Louis David (14 Avenue Pasteur).

Accès libre..

2023-11-04 fin : 2023-11-04

14 Avenue Pasteur Maison Louis David

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Meet the artist Ladislas Combeuil.

The artist in residence at Maison Louis David shares his creative process with the public

with the public.

2pm to 5pm, Maison Louis David (14 Avenue Pasteur).

Free admission.

Conozca al artista Ladislas Combeuil.

El artista residente en la Maison Louis David comparte su proceso creativo con el público

con el público.

De 14:00 a 17:00 h, Maison Louis David (14 Avenue Pasteur).

Entrada gratuita.

Treffen mit dem Künstler Ladislas Combeuil.

Der bildende Künstler in Künstlerresidenz im Maison Louis David teilt seinen Schaffensprozess mit Ihnen

mit dem Publikum.

Von 14 bis 17 Uhr, Maison Louis David (14 Avenue Pasteur).

Freier Zugang.

