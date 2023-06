Exposition de l’association « formes et couleurs » 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains, 26 avril 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Découvrez les peintures, sculptures, poteries et dessins d’artistes amateurs de l’association « Formes et Couleurs » dans les trois salles de la Maison Louis David, arborée d’un joli jardin, dans le centre ville.

Accès libre.

2023-04-26 à ; fin : 2023-05-02 . .

14 Avenue Pasteur Maison Louis David

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover the paintings, sculptures, potteries and drawings of amateur artists of the association « Formes et Couleurs » in the three rooms of the Maison Louis David, with its beautiful garden, in the city center.

Free access

Descubra las pinturas, esculturas, cerámicas y dibujos de los artistas aficionados de la asociación « Formes et Couleurs » en las tres salas de la Maison Louis David, con su precioso jardín en el centro de la ciudad.

Acceso gratuito

Entdecken Sie die Gemälde, Skulpturen, Töpferwaren und Zeichnungen von Amateurkünstlern des Vereins « Formes et Couleurs » in den drei Räumen des Maison Louis David, das von einem schönen Garten umgeben ist, im Stadtzentrum.

Freier Zugang

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Andernos-les-Bains