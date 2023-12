8e Longines Deauville Classic – CSI 4* et 1* 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult Catégories d’Évènement: Calvados

Saint-Arnoult 8e Longines Deauville Classic – CSI 4* et 1* 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult, 9 août 2024, Saint-Arnoult. Saint-Arnoult Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-08-09

Chaque été depuis 2017, le concours international 4 étoiles « Longines Deauville Classic » accueille quelques-uns des meilleurs cavaliers mondiaux de saut d’obstacles. Près de 350 chevaux et 200 cavaliers, représentant plus de vingt nations, sont attendus pour cette 8e édition. A ne pas manquer également le Grand Prix CSI 4* du dimanche qui clôture cette édition.

14 avenue Ox and Bucks Pôle International du Cheval Longines Deauville

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-10 par OT SPL Deauville Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Saint-Arnoult Autres Code postal 14800 Lieu 14 avenue Ox and Bucks Adresse 14 avenue Ox and Bucks Pôle International du Cheval Longines Deauville Ville Saint-Arnoult Departement Calvados Lieu Ville 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult Latitude 49.3382788 Longitude 0.09598319 latitude longitude 49.3382788;0.09598319

