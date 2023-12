Vente de foals Zangersheide 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult Catégories d’Évènement: Calvados

Saint-Arnoult
Vente de foals Zangersheide
14 avenue Ox and Bucks
Saint-Arnoult

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07

fin : 2024-07-07 Le Studbook Zangersheide revient au Pôle International du Cheval Longines – Deauville pour une vente aux enchères de foals (poulains de moins d’1 an). Plus d’informations à venir..

14 avenue Ox and Bucks Pôle International du Cheval Longines Deauville

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie

