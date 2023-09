Présentation de 3 ans by Cheval Normandie 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult, 17 octobre 2023, Saint-Arnoult.

Saint-Arnoult,Calvados

Ce concours qualificatif pour le Championnat Régional des 3 ans Sport et Entraînement, qui aura lieu les 28 et 29 novembre au Pôle Hippique de Saint-Lô, est ouvert aux mâles de 2 et 3 ans qui souhaitent participer au testage des étalons en décembre. Chaque année, environ 300 chevaux de 3 ans hongres et femelles sont présentés et évalués sur 4 ateliers : le saut en liberté, le saut monté, le modèle et les allures..

2023-10-17 fin : 2023-10-17 . .

14 avenue Ox and Bucks Pôle International du Cheval Longines Deauville

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie



This qualifying competition for the Championnat Régional des 3 ans Sport et Entraînement, to be held on November 28 and 29 at the Pôle Hippique de Saint-Lô, is open to 2 and 3-year-old males who wish to take part in the stallion testing in December. Every year, some 300 3-year-old geldings and fillies are presented and evaluated in 4 workshops: free jumping, mounted jumping, model and gaits.

Esta competición clasificatoria para los Campeonatos Regionales de Deporte y Adiestramiento de 3 años, que se celebrarán los días 28 y 29 de noviembre en el Pôle Hippique de Saint-Lô, está abierta a los machos de 2 y 3 años que deseen participar en las pruebas de sementales en diciembre. Cada año se presentan unos 300 machos y hembras de 3 años, que son evaluados en 4 talleres: salto libre, salto montado, modelo y aires.

Dieses Qualifikationsturnier für die Regionalmeisterschaft der dreijährigen Pferde Sport und Training, die am 28. und 29. November im Pôle Hippique in Saint-Lô stattfinden wird, steht zwei- und dreijährigen Hengsten offen, die an der Hengstleistungsprüfung im Dezember teilnehmen möchten. Jedes Jahr werden etwa 300 dreijährige Wallache und weibliche Pferde vorgestellt und in vier Workshops bewertet: Freispringen, gerittenes Springen, Modell und Gangarten.

