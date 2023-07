Concours de saut d’obstacles : Finales du Grand Régional pour les Amateurs 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult, 8 octobre 2023, Saint-Arnoult.

Saint-Arnoult,Calvados

Les meilleurs cavaliers amateurs normands se retrouvent à Deauville pour les finales du circuit Grand Régional, organisé par le Comité Régional d’Equitation en Normandie. Ce circuit fédéral est dédié aux cavaliers amateurs dans les catégories 1 (1m15), 2 (1m05)et Elite (1m25). Sur le modèle du Grand National, le circuit vise à mettre en valeur les « Grand Prix Amateur » en Normandie et à permettre aux amateurs de gagner en expérience avant de se lancer sur le circuit professionnel. Il se compose de neuf étapes, organisées entre avril et septembre, chacune permettant d’engranger des points pour se qualifier pour la grande finale.

Le concours est également le support de la 6 étape du Deauville Top Ten, un circuit organisé par le Pôle international du Cheval Longines Deauville et réservé aux cavaliers amateurs qui concourent par catégories : Amateurs 1 et Elite, Amateurs 2, 3 et 4. Sept étapes permettent aux couples cavaliers/chevaux d’engranger des points pour se qualifier pour les finales, organisées du 10 au 12 novembre à Deauville. Seuls les dix meilleurs couples cavaliers/chevaux de chaque catégorie rivaliseront en finale, dans un Grand Prix en 2 manches au chronomètre..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

14 avenue Ox and Bucks Pôle International du Cheval Longines Deauville

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie



The best amateur riders in Normandy meet in Deauville for the finals of the Grand Régional circuit, organized by the Comité Régional d?Equitation en Normandie. This federal circuit is dedicated to amateur riders in categories 1 (1m15), 2 (1m05) and Elite (1m25). Modelled on the Grand National, the circuit aims to showcase the « Grand Prix Amateur » in Normandy and enable amateurs to gain experience before entering the professional circuit. It consists of nine stages, organized between April and September, each of which provides points towards qualification for the grand final.

The competition is also the venue for the 6th stage of the Deauville Top Ten, a circuit organized by the Pôle International du Cheval Longines Deauville and reserved for amateur riders competing in the following categories: Amateurs 1 and Elite, Amateurs 2, 3 and 4. Seven stages enable rider/horse pairs to collect points to qualify for the finals, organized from November 10 to 12 in Deauville. Only the ten best horse/rider pairs in each category will compete in the final, in a Grand Prix with 2 timed rounds.

Los mejores jinetes aficionados de Normandía se dan cita en Deauville para disputar las finales del circuito Grand Régional, organizado por el Comité Régional d’Equitation en Normandie. Este circuito federal está dedicado a los jinetes aficionados de las categorías 1 (1m15), 2 (1m05) y Elite (1m25). Siguiendo el modelo del Grand National, el circuito pretende dar a conocer el « Gran Premio Amateur » en Normandía y permitir a los aficionados adquirir experiencia antes de pasar al circuito profesional. Se compone de nueve etapas, organizadas entre abril y septiembre, cada una de las cuales permite a los jinetes acumular puntos para clasificarse para la gran final.

La competición es también la sede de la 6ª etapa del Top Ten de Deauville, circuito organizado por el Pôle International du Cheval Longines Deauville y reservado a los jinetes aficionados que compiten en las categorías: Aficionados 1 y Elite, Aficionados 2, 3 y 4. Siete etapas permiten a los binomios caballo/jinete acumular puntos para clasificarse para la final, que se celebrará del 10 al 12 de noviembre en Deauville. Sólo los diez mejores binomios de cada categoría competirán en la final, en un Gran Premio con 2 mangas cronometradas.

Die besten Amateurreiter der Normandie treffen sich in Deauville zu den Finalrunden des Grand Régional Circuit, der vom Comité Régional d’Equitation en Normandie organisiert wird. Diese Bundesrunde ist Amateurreitern in den Kategorien 1 (1,15 m), 2 (1,05 m) und Elite (1,25 m) gewidmet. Nach dem Vorbild des Grand National sollen die Amateur-Grand-Prix in der Normandie aufgewertet werden und den Amateuren die Möglichkeit geben, Erfahrungen zu sammeln, bevor sie sich auf den Weg in den Profizirkus machen. Sie besteht aus neun Etappen, die zwischen April und September stattfinden. Auf jeder Etappe können Punkte gesammelt werden, um sich für das große Finale zu qualifizieren.

Das Turnier ist auch der Austragungsort der sechsten Etappe des Deauville Top Ten, einer vom Pôle international du Cheval Longines Deauville organisierten Tour, die Amateurreitern vorbehalten ist, die in verschiedenen Kategorien antreten: Amateure 1 und Elite, Amateure 2, 3 und 4. In sieben Etappen können die Reiter-Pferd-Paare Punkte sammeln, um sich für das Finale zu qualifizieren, das vom 10. bis 12. November in Deauville stattfindet. Nur die zehn besten Reiter-Pferd-Paare jeder Kategorie treten im Finale gegeneinander an, in einem Grand Prix mit zwei Runden auf Zeit.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité