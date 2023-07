Concours de saut d’obstacles : 12e étape du Grand National FFE 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult, 6 octobre 2023, Saint-Arnoult.

Saint-Arnoult,Calvados

Créé et imaginé en 2008 par la Fédération Française d’Equitation, le Grand National FFE a été une innovation dans le domaine des sports équestres et est devenu à présent le circuit fédéral de référence des cavaliers professionnels, dans les trois disciplines olympiques : saut d’obstacles, concours complet, dressage. Les concurrents participent par équipes, appelées « écuries », de 2 ou 3 cavaliers et soutenues par un ou deux partenaires et/ou sponsors.

Pour le saut d’obstacles , 15 étapes se jouent à travers le territoire national..

Vendredi 2023-10-06 fin : 2023-10-08 . .

14 avenue Ox and Bucks Pôle International du Cheval Longines Deauville

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie



Created and conceived in 2008 by the Fédération Française d?Equitation, the Grand National FFE was an innovation in equestrian sports and has now become the benchmark federal circuit for professional riders in the three Olympic disciplines: show jumping, eventing and dressage. Competitors take part in teams, called « stables », of 2 or 3 riders, supported by one or two partners and/or sponsors.

For show jumping, 15 stages are held across France.

Creado e ideado en 2008 por la Federación Francesa de Equitación, el Gran Nacional FFE supuso una innovación en los deportes ecuestres y se ha convertido en el circuito federativo de referencia para los jinetes profesionales de las tres disciplinas olímpicas: salto de obstáculos, concurso completo y doma clásica. Los competidores participan en equipos de 2 o 3 jinetes, llamados « cuadras », apoyados por uno o dos socios y/o patrocinadores.

Para el salto de obstáculos, hay 15 etapas en todo el país.

Der Grand National FFE wurde 2008 von der Französischen Reiterlichen Vereinigung (Fédération Française d’Equitation) ins Leben gerufen und ist eine Innovation im Bereich des Pferdesports. Er hat sich mittlerweile zu einer bundesweiten Referenzveranstaltung für Berufsreiter in den drei olympischen Disziplinen Springen, Vielseitigkeit und Dressur entwickelt. Die Teilnehmer treten in Teams, sogenannten « Ställen », aus zwei oder drei Reitern an, die von einem oder zwei Partnern und/oder Sponsoren unterstützt werden.

Im Springreiten werden 15 Etappen im ganzen Land ausgetragen.

