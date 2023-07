Concours de dressage : 5e étape du Circuit Normandie Dressage 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult, 9 septembre 2023, Saint-Arnoult.

Saint-Arnoult,Calvados

Ce circuit, organisé par le Comité Régional de Normandie, est dédié aux amateurs normands (catégories, 1, 2, 3 et Elite). Ils ont pour objectif de promouvoir la discipline tout en permettant aux cavaliers de mettre en lumière leurs performances. Un classement par couple cavalier/cheval est établi par cumul des scores des 3 meilleures étapes et de celui obtenu lors de la finale.

Deauville marque la 5e étape sur les 7 que compte le circuit avant la finale à Saint-Lô en novembre..

Samedi 2023-09-09 fin : 2023-09-10 . .

14 avenue Ox and Bucks Pôle International du Cheval Longines Deauville

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie



This circuit, organized by the Comité Régional de Normandie, is dedicated to Normandy amateurs (categories 1, 2, 3 and Elite). The aim is to promote the discipline while enabling riders to showcase their performances. A ranking by rider/horse pair is established by cumulating the scores of the 3 best stages and the final.

Deauville marks the 5th of 7 stages on the circuit before the final in Saint-Lô in November.

Este circuito, organizado por el Comité Regional de Normandía, está dedicado a los aficionados de Normandía (categorías 1, 2, 3 y Elite). El objetivo es promover la disciplina y permitir a los jinetes exhibir sus resultados. Se establece una clasificación por pareja jinete/caballo sumando las puntuaciones de las 3 mejores etapas y la puntuación obtenida en la final.

Deauville es la 5ª de las 7 etapas del circuito antes de la final de Saint-Lô en noviembre.

Diese vom Regionalkomitee der Normandie organisierte Tour ist den Amateuren aus der Normandie (Kategorien, 1, 2, 3 und Elite) gewidmet. Sie haben das Ziel, die Disziplin zu fördern und gleichzeitig den Reitern die Möglichkeit zu geben, ihre Leistungen ins Rampenlicht zu stellen. Eine Rangliste pro Reiter/Pferd-Paar wird erstellt, indem die Punktzahl der drei besten Etappen und die im Finale erzielte Punktzahl zusammengerechnet werden.

Deauville ist die fünfte von insgesamt sieben Etappen, bevor im November das Finale in Saint-Lô stattfindet.

