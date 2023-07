7e Longines Deauville Classic – CSI 4* et 1* 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult, 10 août 2023, Saint-Arnoult.

Saint-Arnoult,Calvados

Chaque été depuis 2017, le concours international 4 étoiles « Longines Deauville Classic » accueille quelques-uns des meilleurs cavaliers mondiaux de saut d’obstacles. Près de 350 chevaux et 200 cavaliers, représentant plus de vingt nations, sont attendus pour cette 7e édition qui monte d’un cran avec un CSI 4* en plus du CSI 1*. A ne pas manquer également le Grand Prix CSI 4* du dimanche qui clôture cette édition.

Le Longines Deauville Classic est également le cadre d’un défi d’exception : le « 10e Longines Equestrian Challenge Normandie », organisé par le Pôle international du Cheval Longines Deauville et Grand Prix Events. Associant le sport équestre et les courses hippiques, le challenge confronte des cavaliers de saut d’obstacles et des jockeys : les cavaliers s’essayent à la course hippique sur l’hippodrome de Deauville-La Touques, puis rejoignent les jockeys, présents à Deauville pour les meetings d’août, pour une épreuve de saut d’obstacles au Pôle international du Cheval Longines Deauville..

Vendredi 2023-08-10 fin : 2023-08-13 . .

14 avenue Ox and Bucks Pôle International du Cheval Longines Deauville

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie



Every summer since 2017, the international 4-star « Longines Deauville Classic » competition has welcomed some of the world?s best show jumping riders. Nearly 350 horses and 200 riders, representing over twenty nations, are expected at this 7th edition, which takes things up a notch with a CSI 4* in addition to the CSI 1*. Also not to be missed is the CSI 4* Grand Prix on Sunday, which brings the event to a close.

The Longines Deauville Classic is also the setting for an exceptional challenge: the « 10th Longines Equestrian Challenge Normandie », organized by the Pôle International du Cheval Longines Deauville and Grand Prix Events. Combining equestrian sport and horse racing, the challenge pits show jumpers against jockeys: the riders try their hand at horse racing on the Deauville-La Touques racecourse, then join the jockeys, present in Deauville for the August meetings, for a show jumping event at the Pôle International du Cheval Longines Deauville.

Desde 2017, el concurso internacional de 4 estrellas « Longines Deauville Classic » acoge cada verano a algunos de los mejores jinetes de salto del mundo. Se espera que cerca de 350 caballos y 200 jinetes, en representación de más de veinte naciones, participen en esta séptima edición, que sube el listón con un CSI 4* además del CSI 1*. Y no se pierda el Gran Premio CSI 4* del domingo, que clausura el evento.

El Longines Deauville Classic es también el escenario de un desafío excepcional: el « 10th Longines Equestrian Challenge Normandie », organizado por el Pôle International du Cheval Longines Deauville y Grand Prix Events. Combinando el deporte ecuestre y las carreras de caballos, el desafío enfrenta a jinetes de salto y jockeys: los jinetes prueban su destreza en las carreras de caballos en el hipódromo de Deauville-La Touques, y después se unen a los jockeys, presentes en Deauville para las reuniones de agosto, para una prueba de salto de obstáculos en el Pôle International du Cheval Longines Deauville.

Seit 2017 findet jeden Sommer das internationale 4-Sterne-Turnier « Longines Deauville Classic » statt, an dem einige der weltbesten Springreiter teilnehmen. Rund 350 Pferde und 200 Reiter aus mehr als zwanzig Nationen werden zu dieser siebten Ausgabe erwartet, die mit einem CSI 4* zusätzlich zum CSI 1* noch eine Stufe höher geht. Der Große Preis des CSI 4* am Sonntag bildet den Abschluss der Veranstaltung.

Die Longines Deauville Classic ist auch der Rahmen für eine außergewöhnliche Herausforderung: die « 10. Longines Equestrian Challenge Normandie », die vom Pôle international du Cheval Longines Deauville und Grand Prix Events organisiert wird. Die Reiter versuchen sich im Pferderennen auf der Rennbahn von Deauville-La Touques und treten dann mit den Jockeys, die im August für die Meetings in Deauville anwesend sind, zu einer Springprüfung im Pôle international du Cheval Longines Deauville an.

