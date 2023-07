Concours de foals by Cheval Normandie 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult, 18 juillet 2023, Saint-Arnoult.

Saint-Arnoult,Calvados

Ce concours est une étape cruciale pour les futurs cracks de demain qui tentent de se qualifier au Championnat Régional des foals. Organisé sur deux sites hippiques historiques, le championnat s’installe d’abord au Pôle Hippique de Saint-Lô le 2 août lors du Normandy Horse Show, puis au Haras national du Pin le 18 août, dans le cadre du Grand Complet..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . .

14 avenue Ox and Bucks Pôle International du Cheval Longines Deauville

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie



This competition is a crucial stage for tomorrow’s future crackers, who are trying to qualify for the Regional Foal Championship. Held at two historic horse-breeding venues, the championship begins at the Pôle Hippique de Saint-Lô on August 2, during the Normandy Horse Show, then moves to the Haras National du Pin on August 18, as part of the Grand Complet.

Esta competición es una etapa crucial para las futuras estrellas del mañana, que intentarán clasificarse para los Campeonatos Regionales de Potros. Los campeonatos se celebran en dos hipódromos históricos: en el Pôle Hippique de Saint-Lô, el 2 de agosto, durante el Salón del Caballo de Normandía, y en el Haras national du Pin, el 18 de agosto, en el marco del Grand Complet.

Dieses Turnier ist eine entscheidende Etappe für die zukünftigen Cracks von morgen, die versuchen, sich für die regionale Fohlenmeisterschaft zu qualifizieren. Das Championat wird an zwei historischen Pferdestandorten veranstaltet und findet zunächst am 2. August im Pôle Hippique de Saint-Lô während der Normandy Horse Show und dann am 18. August im Haras National du Pin im Rahmen der Grand Complet statt.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité