Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00 Le forum, organisé par le Soroptimist Deauville-Trouville, réunira des professionnelles du cheval dans l’élevage, l’entraînement, courses, compétitions de chevaux de sport, maréchal ferrant et santé du cheval. Connues pour leurs différentes actions pour l’égalité des femmes et des enfants, les Soroptimist sont partout sur le terrain, au cœur de l’action, en permettant des rencontres, des partenariats entre les différents acteurs associatifs, décisionnaires et public..

14 avenue Ox and Buchs Pôle international du Cheval Longines Deauville

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie

