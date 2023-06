Randonnée et rallye nature en Forêt de Tronçais 14, Avenue Nicolas Rambourg Saint-Bonnet-Tronçais, 17 juin 2023, Saint-Bonnet-Tronçais.

Saint-Bonnet-Tronçais,Allier

La FFrandonnée de l’Allier en collaboration avec l’ONF Tronçais et CAP Tronçais, proposent « Chemins partagés, chemins préservés » le Samedi 17 Juin 2023. Une matinée de randonnée commentée par l’ONF et un après-midi autour d’un rallye nature en forêt..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

14, Avenue Nicolas Rambourg CAP Tronçais

Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The FFrandonnée de l’Allier, in collaboration with ONF Tronçais and CAP Tronçais, propose « Chemins partagés, chemins préservés » on Saturday June 17, 2023. A morning hike with ONF commentary and an afternoon nature rally in the forest.

La FFrandonnée de l’Allier, en colaboración con la ONF Tronçais y el CAP Tronçais, organiza « Chemins partagés, chemins préservés » el sábado 17 de junio de 2023. Una excursión matinal comentada por la ONF y un rally natural por la tarde en el bosque.

Die FFrandonnée de l’Allier bietet in Zusammenarbeit mit dem ONF Tronçais und CAP Tronçais am Samstag, den 17. Juni 2023 « Geteilte Wege, bewahrte Wege » an. Ein Vormittag mit einer vom ONF geführten Wanderung und ein Nachmittag mit einer Naturrallye im Wald.

