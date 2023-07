Centre culturel J-P Fabrègue : Atelier de création de bracelets tressés en cuir 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche, 2 août 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Atelier avec Marion Lesaint (dès 10 ans). Venez jouer avec les matières et fabriquer quelques parures d’inspiration médiévale..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 . .

14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Workshop with Marion Lesaint (ages 10 and up). Come and play with materials and make some medieval-inspired finery.

Taller con Marion Lesaint (a partir de 10 años). Ven a jugar con los materiales y a realizar adornos de inspiración medieval.

Workshop mit Marion Lesaint (ab 10 Jahren). Spielen Sie mit Materialien und stellen Sie mittelalterliche Schmuckstücke her.

