Centre culturel J-P Fabrègue : Atelier photographique 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche, 29 juillet 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Atelier avec Benoît Rocher, photographe. Portable en main, saisissez des moments de la cuisson Obvara. Le cadrage et les points de vue seront explicités, les questions de plan large ou macro seront soulevées pour révéler les pièces en cours de cuisson… Se munir de son téléphone

portable. Dès 10 ans..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . .

14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Workshop with photographer Benoît Rocher. Laptop in hand, capture moments of the Obvara firing process. Framing and points of view will be explained, and questions of wide or macro shots will be raised to reveal the pieces being fired… Bring your mobile phone

cell phone. Ages 10 and up.

Taller con el fotógrafo Benoît Rocher. Con su cámara en mano, capture momentos del proceso de cocción de Obvara. Se explicarán el encuadre y los puntos de vista, y se plantearán cuestiones de tomas amplias o macro para revelar las piezas que se están cociendo… Traiga su teléfono móvil

teléfono móvil. Para niños a partir de 10 años.

Workshop mit dem Fotografen Benoît Rocher. Halten Sie mit dem Handy in der Hand Momente des Obvara-Kochens fest. Der Bildausschnitt und die Blickwinkel werden erläutert, die Fragen nach der Totalen oder Makroaufnahme werden aufgeworfen, um die Stücke während des Kochens zu enthüllen… Nehmen Sie Ihr Handy mit

handy mitbringen. Ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Pays de Saint-Yrieix