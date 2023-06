Centre culturel J-P Fabrègue : Visite commentée de l’exposition 4ème élément 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche, 20 juillet 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Visite commentée de l’exposition « 4ème élément », avec Claude Aussage, céramiste. L’artiste présentera son travail et les différentes techniques de cuisson qui lui permettent d’expérimenter les émaux dits Shino. Une découverte des terres et matières avec les oxydes naturels. Ouvert à tous..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 . .

14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the « 4th Element » exhibition, with ceramist Claude Aussage. The artist will present his work and the different firing techniques he uses to experiment with Shino glazes. A discovery of earth and materials with natural oxides. Open to all.

Visita guiada a la exposición « 4º Elemento », con el ceramista Claude Aussage. El artista presentará su obra y las diferentes técnicas de cocción que utiliza para experimentar con los esmaltes Shino. Un descubrimiento de la tierra y los materiales con óxidos naturales. Abierto a todos.

Kommentierte Führung durch die Ausstellung « 4ème élément » mit dem Keramiker Claude Aussage. Der Künstler wird seine Arbeit und die verschiedenen Brenntechniken vorstellen, mit denen er mit den sogenannten Shino-Glasuren experimentiert. Eine Entdeckung der Erden und Materialien mit natürlichen Oxiden. Offen für alle.

