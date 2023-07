Centre culturel J-P Fabrègue : Atelier de création de céramique 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche, 19 juillet 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Atelier avec Claude Aussage et Denis Sardin, céramistes : créez et découvrez la technique de la cuisson Obvara, venue d’Europe de l’Est. Un atelier proposé en deux temps : un temps de création d’une pièce en grès, suivi d’un temps de séchage qui donnera lieu à un rendez-vous 10 jours après (samedi 29 juillet), pour la cuisson. Dès 12 ans..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . EUR.

14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Workshop with ceramists Claude Aussage and Denis Sardin: create and discover the Obvara firing technique from Eastern Europe. A two-part workshop: first, create a stoneware piece, followed by a drying period that will lead to a firing session 10 days later (Saturday, July 29). Ages 12 and up.

Taller con los ceramistas Claude Aussage y Denis Sardin: crear y descubrir la técnica de cocción Obvara de Europa del Este. Se trata de un taller en dos partes: primero se crea una pieza de gres, seguido de un periodo de secado, y 10 días más tarde (sábado 29 de julio) nos reunimos para la cocción. A partir de 12 años.

Workshop mit den Keramikern Claude Aussage und Denis Sardin: Kreieren und entdecken Sie die Technik des Obvara-Brandes, die aus Osteuropa stammt. Der Workshop besteht aus zwei Teilen: zunächst wird ein Stück aus Steingut hergestellt, dann folgt eine Trocknungszeit, die 10 Tage später (Samstag, 29. Juli) zum Brennen genutzt werden kann. Ab 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Pays de Saint-Yrieix