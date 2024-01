Atelier fresques des mobilités 14, avenue Léontine Vignerie Saint-Junien, samedi 6 avril 2024.

Saint-Junien Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06 17:00:00

Inspirée de la Fresque du Climat, la Fresque de la Mobilité est un atelier collaboratif de sensibilisation aux enjeux carbone de la mobilité des personnes. Cet atelier permet de comprendre les ordres de grandeur (et bien souvent de se défaire de nos idées reçues) et identifier les actions possibles. Tout public à partir de 16 ans. Sur inscription.

.

14, avenue Léontine Vignerie La Mégisserie

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04 par OT Porte Océane du Limousin