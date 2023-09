Danse Nulle part est un endroit + Cellule 14, avenue Léontine Vignerie Saint-Junien, 28 mars 2024, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Venez découvrir le spectacle de danse Nulle part est un endroit + Cellule dans l’amphithéâtre. Saisie par le plaisir communicatif de ses différentes expériences, Nach revient en conteuse sur sa rencontre avec l’univers hautement codifié du krump, ses battles, ses sessions freestyle dans la rue et ses puissantes énergies..

2024-03-28 fin : 2024-03-28 . EUR.

14, avenue Léontine Vignerie La Mégisserie

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the dance show Nulle part est un endroit + Cellule in the amphitheatre. Seized by the infectious pleasure of her different experiences, Nach recounts her encounter with the highly codified world of krump, its battles, its freestyle street sessions and its powerful energies.

Venga a descubrir el espectáculo de danza Nulle part est un endroit + Cellule en el anfiteatro. Atrapada por el placer contagioso de sus diferentes experiencias, Nach cuenta la historia de su encuentro con el mundo tan codificado del krump, sus batallas, sus sesiones de freestyle en la calle y sus poderosas energías.

Erleben Sie die Tanzshow Nirgendwo ist ein Ort + Zelle im Amphitheater. Gepackt von der ansteckenden Freude an ihren verschiedenen Erfahrungen, erzählt Nach als Geschichtenerzählerin von ihrer Begegnung mit der hochgradig kodifizierten Welt des Krump, seinen Battles, Freestyle-Sessions auf der Straße und seinen kraftvollen Energien.

