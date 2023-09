Théâtre Une pièce sous influence 14, avenue Léontine Vignerie Saint-Junien, 21 mars 2024, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Venez découvrir cette pièce de théâtre « Une pièce sous influence » dans l’amphithéâtre. Anna s’est laissée convaincre par Mathias de vendre leur maison. La veille de la signature, Anna apprend à Mathias qu’elle a invité les futurs propriétaires, un jeune couple, à venir boire un verre chez eux. Le carnaval a été arrosé et festif. C’est l’hiver et il fait déjà nuit. Les deux couples se retrouvent dans cette maison quasi vide et pourtant encombrée de souvenirs….

2024-03-21

14, avenue Léontine Vignerie La Mégisserie

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover this play « Une pièce sous influence » in the amphitheater. Anna has been persuaded by Mathias to sell their house. On the eve of the signing, Anna tells Mathias that she has invited the future owners, a young couple, over for a drink. The carnival has been a wet and festive one. It’s winter and already dark. The two couples find themselves in a house that is almost empty, yet full of memories?

Ven a ver la obra « Une pièce sous influence » en el anfiteatro. Mathias ha convencido a Anna para que venda su casa. La víspera de la firma, Anna le dice a Mathias que ha invitado a los futuros propietarios, una joven pareja, a tomar una copa. El carnaval ha sido húmedo y festivo. Es invierno y ya ha oscurecido. Las dos parejas se encuentran en una casa casi vacía, pero llena de recuerdos..

Erleben Sie dieses Theaterstück « Ein Stück unter Einfluss » im Amphitheater. Anna hat sich von Mathias überreden lassen, ihr Haus zu verkaufen. Am Tag vor der Unterzeichnung erfährt Mathias von Anna, dass sie die zukünftigen Besitzer, ein junges Paar, auf einen Drink zu sich nach Hause eingeladen hat. Der Karneval war feuchtfröhlich und festlich. Es ist Winter und schon dunkel. Die beiden Paare treffen sich in dem fast leeren Haus, das dennoch mit Erinnerungen behaftet ist

