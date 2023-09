Théâtre Tenir Debout 14, avenue Léontine Vignerie Saint-Junien, 8 février 2024, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Venez découvrir la pièce de théâtre Tenir Debout dans l’amphithéâtre. Alors qu’une nouvelle parole féministe se libère, comment peut-on encore avoir envie de devenir Miss ? C’est pour répondre à cette question que Suzanne de Baecque a décidé d’infiltrer le concours de Miss Poitou-Charentes en se portant candidate. Loin des clichés, la metteuse en scène, secondée par Raphaëlle Rousseau, nous emmène à la rencontre de Kiara, Lauraline, Chloé, Lolita, Siham, Océane et Clémence. Toutes candidates, elles se sont confiées à Suzanne de Baecque sur leurs motivations parfois joyeuses, parfois bouleversantes, à devenir Miss..

2024-02-08 fin : 2024-02-08 22:00:00. EUR.

14, avenue Léontine Vignerie La Mégisserie

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the play Tenir Debout in the amphitheatre. At a time when a new feminist movement is gaining ground, how can anyone still want to be Miss? To answer this question, Suzanne de Baecque decided to infiltrate the Miss Poitou-Charentes pageant as a candidate. Far from clichés, the director, assisted by Raphaëlle Rousseau, takes us to meet Kiara, Lauraline, Chloé, Lolita, Siham, Océane and Clémence. All candidates, they confide in Suzanne de Baecque about their sometimes joyful, sometimes upsetting motivations for becoming Miss.

Venga a ver la obra Tenir Debout en el anfiteatro. En un momento en que un nuevo movimiento feminista gana terreno, ¿cómo es posible que alguien siga queriendo ser Miss? Para responder a esta pregunta, Suzanne de Baecque decide infiltrarse en el concurso de Miss Poitou-Charentes presentándose como candidata. Lejos de los tópicos, la directora, ayudada por Raphaëlle Rousseau, nos lleva a conocer a Kiara, Lauraline, Chloé, Lolita, Siham, Océane y Clémence. Todas candidatas, confían a Suzanne de Baecque sus motivaciones, a veces alegres, a veces profundamente conmovedoras, para convertirse en Miss.

Erleben Sie das Theaterstück Tenir Debout im Amphitheater. Wie kann man in einer Zeit, in der eine neue feministische Rhetorik freigesetzt wird, noch Lust haben, Miss zu werden? Um diese Frage zu beantworten, beschloss Suzanne de Baecque, den Wettbewerb der Miss Poitou-Charentes zu infiltrieren und sich als Kandidatin aufstellen zu lassen. Weit entfernt von Klischees führt uns die Regisseurin, unterstützt von Raphaëlle Rousseau, zu Kiara, Lauraline, Chloé, Lolita, Siham, Océane und Clémence. Alle Kandidatinnen vertrauten sich Suzanne de Baecque an und erzählten ihr von ihren manchmal fröhlichen, manchmal erschütternden Beweggründen, Miss zu werden.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Porte Océane du Limousin