Atelier danse 14, avenue Léontine Vignerie Saint-Junien, dimanche 21 janvier 2024.

Saint-Junien Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 11:00:00

fin : 2024-01-21 16:00:00

L’art vivant recèle, pour chaque individu, dès le plus jeune âge, de possibilités infinies de s’émouvoir, de s’interroger, de s’émanciper. Au cours de cet atelier mené par Alexandre Da Silva, interprète de People United, découvrez le processus de création du spectacle : depuis la collecte de photos jusqu’à l’incarnation, l’interprétation et la mise en mouvement de ces mêmes images, cet atelier vous transmettra la ferveur des regroupements humains, entre individualité et dynamique de groupe. Une rencontre aux confins de l’échange et de la pratique. Tout public à partir de 16 ans.

.

14, avenue Léontine Vignerie La Mégisserie

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04 par OT Porte Océane du Limousin