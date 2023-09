Cirque Big Strong Hero 14, avenue Léontine Vignerie Saint-Junien, 15 décembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Venez découvrir le cirque Big Strong Hero dans l’espace chapiteau. Le Cabaret d’hiver enfile son masque et ses collants pour sauver le monde… enfin presque, parce que ça n’est pas facile quand même, ils vont déjà commencer par le chaton coincé dans l’arbre, ça fera toujours plaisir à la voisine….

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

14, avenue Léontine Vignerie La Mégisserie

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Big Strong Hero circus in the big top area. Le Cabaret d?hiver dons its mask and tights to save the world? well, almost, because it’s not easy. They’ll start with the kitten stuck in the tree, which will always please the neighbor?

Ven a descubrir el circo Big Strong Hero en la zona de las carpas. Le Cabaret d’hiver se pone la máscara y las mallas para salvar el mundo… bueno, casi, porque no es tan fácil. Empezarán por el gatito atrapado en el árbol, que siempre le gustará al vecino..

Entdecken Sie den Zirkus Big Strong Hero im Zeltbereich. Das Winterkabarett schlüpft in seine Masken und Strumpfhosen, um die Welt zu retten… naja, fast, denn es ist nicht ganz einfach… Sie beginnen mit dem Kätzchen, das im Baum feststeckt

