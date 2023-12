Théâtre : Foi amour espérance 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien, 4 décembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Représentante en lingerie, Élisabeth doit régler une amende de 150 marks pour avoir tenté d’exercer sans carte de VRP. Elle essaie de trouver cet argent, mais, dans un pays frappé par la crise, peu d’alternatives s’offrent à elle.

Une pièce qui fait notre joie en ce moment, tant elle mêle notre urgence à dire et le plaisir à jouer avec vous. Retrouvez-nous, pour qu’on s’empoigne un peu la pensée, qu’on cogite, qu’on s’insurge et qu’on rit ensemble ! Réservation auprès de la Mégisserie..

2023-12-05 fin : 2023-12-05 . EUR.

14 Avenue Léontine Vignerie Centre Culturel de la Mégisserie

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As a lingerie representative, Elisabeth has to pay a fine of 150 marks for trying to work without a sales representative card. She tries to find the money, but in a country hit by crisis, she has few alternatives.

It’s a play we’re delighted with at the moment, so much so that it combines our urgent need to tell our story with the pleasure of performing it with you. Come and join us, so that we can grab hold of our thoughts, cogitate, rage and laugh together! Reservations at La Mégisserie.

Elisabeth, representante de lencería, tiene que pagar una multa de 150 marcos por intentar trabajar sin carné de representante. Intenta encontrar el dinero, pero en un país azotado por la crisis, tiene pocas alternativas.

Es una obra con la que estamos encantados en este momento, porque combina nuestra necesidad urgente de contar nuestra historia con el placer de representarla con ustedes. Ven y únete a nosotros para un poco de lluvia de ideas, cogitación, indignación y risas Reservas en la Mégisserie.

Elisabeth, eine Vertreterin für Dessous, muss eine Geldstrafe von 150 DM zahlen, weil sie versucht hat, ohne Handelsvertreterausweis zu arbeiten. Sie versucht, das Geld aufzutreiben, aber in einem Land, das von der Krise betroffen ist, gibt es nur wenige Alternativen.

Ein Stück, das uns im Moment viel Freude bereitet, da es unsere Dringlichkeit, etwas zu sagen, mit dem Vergnügen, mit Ihnen zu spielen, verbindet. Treffen Sie sich mit uns, damit wir uns ein wenig an den Kopf fassen, nachdenken, aufbegehren und gemeinsam lachen können! Reservierung bei der Mégisserie.

