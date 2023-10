Théâtre : Oiseau 14, avenue Léontine Vignerie Saint-Junien, 16 novembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Une bande d’enfants endeuillés obligent les adultes à regarder la vie en face, ou Les folles aventures d’une classe de CM2 et d’une directrice d’école dépassée par tout ça ! Insolent et drôle, Oiseau prend le parti de la vie…et des enfants.

Mustafa a perdu son papa, Paméla a perdu son chien. Quand ils rencontrent la petite Françou, une gamine de CP qui sait comment on va de l’autre côté, l’espoir de revoir leurs disparus les gagne….

2023-11-16

14, avenue Léontine Vignerie La Mégisserie

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A band of bereaved children force adults to face up to life, or The crazy adventures of a class of fifth graders and a school principal who’s in over her head! Insolent and funny, Oiseau takes the side of life?and of children.

Mustafa has lost his dad, Paméla has lost her dog. When they meet little Françou, a first-grader who knows how to get to the other side, their hope of seeing their missing loved ones again wins them over…

Una pandilla de niños desconsolados obliga a los adultos a enfrentarse a la vida, o ¡Las locas aventuras de una clase de CM2 y una directora abrumada por todo! Insolente y divertido, Oiseau se pone del lado de la vida… y de los niños.

Mustafa ha perdido a su padre, Paméla ha perdido a su perro. Cuando conocen al pequeño Françou, un niño de primer curso que sabe cómo llegar al otro lado, la esperanza de volver a ver a sus seres queridos desaparecidos les conquista…

Eine Gruppe trauernder Kinder zwingt die Erwachsenen, dem Leben ins Auge zu sehen, oder Die verrückten Abenteuer einer fünften Klasse und einer Schulleiterin, die mit allem überfordert ist! Frech und witzig, Oiseau stellt sich auf die Seite des Lebens?und der Kinder.

Mustafa hat seinen Papa verloren, Paméla ihren Hund. Als sie die kleine Françou treffen, ein Kind aus der ersten Klasse, das weiß, wie man auf die andere Seite kommt, steigt in ihnen die Hoffnung, dass sie ihre vermissten Kinder wiedersehen…

