Concert Fial De Fum Abal 14, avenue Léontine Vignerie Saint-Junien, 17 octobre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Venez découvrir ce concert de Fial De Fum Abal dans l’amphithéâtre . Ce « fil de fumée » a pris ses racines en Dordogne, côtoyé le Poitou dans lequel est né le groupe, et voyagé à travers le monde entier en rencontrant les rythmes latins et afro-cubains, les percussions brésiliennes ou maghrébines, les harmonies slaves ou mélodies arabisantes. Le Sextuor fait cohabiter langues française et occitane dans une musique actuelle imprégnée de toute la diversité et la richesse du monde ! Offert aux abonnés de la saison 23/24 de La Mégisserie sur réservation..

2023-10-17 fin : 2023-10-17 . EUR.

14, avenue Léontine Vignerie La Mégisserie

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover this concert by Fial De Fum Abal in the amphitheatre. This « thread of smoke » has taken its roots in the Dordogne, rubbed shoulders with the Poitou region where the group was born, and traveled the world, encountering Latin and Afro-Cuban rhythms, Brazilian and North African percussion, Slavic harmonies and Arabian melodies. The Sextuor brings together the French and Occitan languages in a contemporary music style imbued with all the diversity and richness of the world! Available to subscribers to La Mégisserie’s 23/24 season upon reservation.

Venga a descubrir este concierto de Fial De Fum Abal en el anfiteatro. Este « hilo de humo » hunde sus raíces en la Dordoña, se codea con la región de Poitou, donde nació el grupo, y ha recorrido el mundo, encontrando ritmos latinos y afrocubanos, percusiones brasileñas y norteafricanas, armonías eslavas y melodías árabes. El Sextuor reúne las lenguas francesa y occitana en un estilo musical contemporáneo impregnado de toda la diversidad y riqueza del mundo Disponible para los abonados a la temporada 23/24 de La Mégisserie, previo acuerdo.

Erleben Sie dieses Konzert von Fial De Fum Abal im Amphitheater. Dieser « Rauchfaden » hat seine Wurzeln in der Dordogne, im Poitou, wo die Gruppe geboren wurde, und ist durch die ganze Welt gereist, wobei er auf lateinische und afrokubanische Rhythmen, brasilianische oder maghrebinische Perkussion, slawische Harmonien oder arabische Melodien gestoßen ist. Das Sextuor lässt die französische und die okzitanische Sprache in einer aktuellen Musik zusammenleben, die von der ganzen Vielfalt und dem Reichtum der Welt durchdrungen ist! Kostenlos für Abonnenten der Saison 23/24 der La Mégisserie auf Reservierung.

