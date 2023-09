L’ILLIADE Compagnie Bravache 14, avenue Léontine Vignerie Saint-Junien, 17 octobre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Venez découvrir ce théâtre de rue au parvis de la Mégisserie. Pleine de bonne volonté et avec les moyens du bord, la compagnie Bravache lance le chronomètre pour vous faire revivre la véritable histoire de la terrible guerre de Troie. Quand les dieux et déesses de l’Olympe s’amusent des mortels, le sang coule à flot et les passions se déchaînent..

2023-10-17 fin : 2023-10-17 . EUR.

14, avenue Léontine Vignerie La Mégisserie

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover this street theater at the parvis de la Mégisserie. With good will and the means at hand, the Bravache company sets the stopwatch in motion to bring to life the true story of the terrible Trojan War. When the gods and goddesses of Olympus play with mortals, blood flows freely and passions run riot.

Venga a descubrir este teatro de calle frente a la Mégisserie. La compañía Bravache, de buena gana y con los medios de que dispone, pone en marcha el cronómetro para dar vida a la verdadera historia de la terrible guerra de Troya. Cuando los dioses y diosas del Olimpo se burlan de los mortales, la sangre corre libremente y las pasiones se desatan.

Entdecken Sie dieses Straßentheater auf dem Vorplatz der Mégisserie. Voller gutem Willen und mit den vorhandenen Mitteln wirft die Compagnie Bravache die Stoppuhr an, um Sie die wahre Geschichte des schrecklichen Trojanischen Krieges erleben zu lassen. Wenn die Götter und Göttinnen des Olymps sich über die Sterblichen amüsieren, fließt das Blut in Strömen und die Leidenschaften sind entfesselt.

