Le Bal fou des années folles 14, avenue Léontine Vignerie Saint-Junien, 1 octobre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Venez découvrir le bal fou des années folle à l’ancien abattoire.Guidés par quatre danseurs et les musiciens du groupe The Sassy Swingers, laissez-vous entraîner dans le rythme endiablé des années folles le temps d’un bal. Dans le monde de la danse, David Rolland a la réputation de maîtriser l’art de la relation avec le public et, là encore, il nous le prouve ! À partir de 15h l’équipe de La Mégisserie vous accueille, visites des coulisses à 15h30 et 16h sur réservation, bar ouvert, photos posées et autres surprises vous attendent….

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

14, avenue Léontine Vignerie La Mégisserie

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Guided by four dancers and musicians from The Sassy Swingers, let yourself be swept away by the wild rhythms of the Roaring Twenties. In the world of dance, David Rolland has a reputation for mastering the art of audience relations, and here again he proves it! From 3pm onwards, the La Mégisserie team welcomes you with backstage tours at 3.30pm and 4pm (reservations required), an open bar, photo opportunities and other surprises?

Guiados por cuatro bailarines y músicos de The Sassy Swingers, déjese llevar por los ritmos frenéticos de los locos años veinte. En el mundo de la danza, David Rolland tiene fama de dominar el arte de la relación con el público, ¡y aquí vuelve a demostrarlo! A partir de las 15:00 h, el equipo de La Mégisserie estará a su disposición para recibirle, con visitas entre bastidores a las 15:30 y 16:00 h (previa reserva), barra libre, fotos y otras sorpresas..

Lassen Sie sich von vier Tänzern und den Musikern der Gruppe The Sassy Swingers in die wilden Rhythmen der verrückten Jahre entführen, während Sie einen Ball besuchen. In der Welt des Tanzes hat David Rolland den Ruf, die Kunst des Umgangs mit dem Publikum zu beherrschen, und auch hier beweist er es uns! Ab 15 Uhr empfängt Sie das Team von La Mégisserie, Backstage-Führungen um 15.30 Uhr und 16 Uhr (Reservierung erforderlich), eine offene Bar, gestellte Fotos und andere Überraschungen warten auf Sie

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Porte Océane du Limousin