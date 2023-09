Cirque Ocho 14, avenue Léontine Vignerie Saint-Junien, 29 septembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Venez découvrir le cirque Ocho dans l’espace chapiteau. Le cirque Baraka a multiples facettes, où se mêlent les mots et acrobaties… « Je n’ai qu’UNE personnalité, je suis un cocktail ».

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . EUR.

14, avenue Léontine Vignerie La Mégisserie

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover circus Ocho in the big top area. The multi-faceted Baraka circus, where words and acrobatics mingle… « I only have ONE personality, I’m a cocktail »

Venga a descubrir el circo Ocho en la zona de las carpas. El circo Baraka tiene muchas facetas, mezcla palabras y acrobacias… « Sólo tengo UNA personalidad, soy un cóctel »

Entdecken Sie den Zirkus Ocho im Bereich des Zirkuszelts. Der Zirkus Baraka hat viele Facetten, in denen sich Worte und Akrobatik vermischen… « Ich habe nur EINE Persönlichkeit, ich bin ein Cocktail »

