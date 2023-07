Labyrinthe de la voix, soirée « En Vadrouille » 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien, 27 juillet 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

L’association « Labyrinthe de la voix » vous invite à sa soirée « En Vadrouille » le 27 juillet, à 21 h, à la Mégisserie de Saint-Junien. Ce sera l’occasion de découvrir la musique italienne de « Lalala Napoli ». Ce groupe d’humeur joyeuse et sauvage, offre une fête acoustique et électrique pour vous conduire au-delà de l’Italie, de la nuit des temps à demain! Pour y participer, il faut réserver votre place à la Mégisserie..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . EUR.

14 Avenue Léontine Vignerie Centre Culturel de la Mégisserie

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The « Labyrinthe de la voix » association invites you to its « En Vadrouille » evening on July 27, at 9 pm, at the Mégisserie in Saint-Junien. This will be an opportunity to discover the Italian music of « Lalala Napoli ». This wildly cheerful group offers an acoustic and electric feast that will take you beyond Italy, from the dawn of time to tomorrow! To take part, reserve your place at La Mégisserie.

La asociación « Labyrinthe de la voix » le invita a su velada « En Vadrouille » el 27 de julio, a las 21.00 h, en la Mégisserie de Saint-Junien. Será la ocasión de descubrir la música italiana de « Lalala Napoli ». Este grupo tan alegre ofrece una fiesta acústica y eléctrica para llevarle de viaje por Italia, ¡desde el alba de los tiempos hasta mañana! Para participar, reserve su plaza en la Mégisserie.

Der Verein « Labyrinth der Stimme » lädt Sie zu seinem Abend « En Vadrouille » am 27. Juli um 21 Uhr in der Mégisserie in Saint-Junien ein. Es wird die Gelegenheit sein, die italienische Musik von « Lalala Napoli » zu entdecken. Diese fröhliche und wilde Gruppe bietet ein akustisches und elektrisches Fest, das Sie über Italien hinausführt, vom Anbeginn der Zeit bis in die Zukunft! Um an der Veranstaltung teilzunehmen, müssen Sie Ihren Platz in der Mégisserie reservieren.

